В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование

2 Мая 2017 15:04

В этом году есть изменения - по сути, бонусы для абитуриентов. Сегодня же дан официальный старт вступительной кампании: ровно в 9 утра по всей стране открылись пункты регистрации. В одном из них работает наша съемочная группа.

И на связь со студией выходит корреспондент Татьяна Король (прямое включение).

Добрый день! Здесь, в пункте регистрации в Белгосуниверситете, мы провели уже несколько часов. Могу сказать, абитуриентов для первого дня достаточно много, очередей, конечно, нет, но в воздухе все равно витает еле заметное волнение. Оно и понятно, сегодня уже можно сказать: вступительная кампания официально началась.

Регистрация на ЦТ продлится до 1 июня, то есть у будущих студентов есть месяц на то, чтобы решить, какие предметы они будут сдавать: напомним, в этом году впервые можно пройти четыре теста.

Всего по стране будет работать 41 пункт по будням с 9 утра до 7 вечера. В выходные зарегистрироваться на ЦТ нельзя, за исключением двух дней - 13 и 27 мая. Будущие студенты должны лично прийти в пункт регистрации и обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность. Кстати, оформить заявление помогают в пункте регистрации. Так что ошибок быть не может.

Традиционно абитуриентов волнуют сразу несколько вопросов: конкурс, проходные баллы и самые популярные специальности этого года. Об этом спросим у ответственного секретаря приемной комиссии БГУ Вячеслава Малофеева.

А я напомню, что в этой вступительной кампании есть еще несколько бонусов: резервных дня будет три вместо одного, а срок действия сертификатов продлен на два года. А это значит, что шансов стать студентами у пока еще школьников стало больше. И даже если в этом году не получится поступить на специальность мечты, можно сделать это через год, не пересдавая тесты.

Самая же волнительная часть этой вступительной кампании - зачисление - начнется 12 июля. И до 6 августа абитуриенты точно будут знать, получат ли они свой студенческий билет. Всего в вузы планируется принять на бюджет и платное отделение 58 000 студентов.