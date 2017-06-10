12 Июня 2017 15:34

Приобрести матрешку или угоститься блинами с икрой. Россия представила свою многонациональную культуру в Верхнем городе. Гости праздника знакомились с богатыми фольклорными традициями народов Кавказа, Поволжья, Башкирии. Оригинальную музыкальную программу представили Пермский губернский оркестр, солисты хорового коллектива из Санкт-Петербурга и ансамбль народной песни "Хмель" из Нижнего Новгорода.

На ярмарке народных умельцев можно было приобрести сувениры из соломки, а рядом на импровизированном подворье попробовать блюда русской, дагестанской, чувашской кухонь. Кстати, гастрономическое знакомство с кулинарными традициями разных стран мира предложили продолжить на фестивале уличной еды у Дворца спорта. На большом фуд-корте разместились десятки кафе и точек выездной торговли. Здесь можно было попробовать американские бургеры, узбекский плов, фалафель, шаурму и даже вареных раков.