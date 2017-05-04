Россия меняет правила погранконтроля

5 Мая 2017 19:03

С 15 мая все авиарейсы из Беларуси будут принимать международные терминалы.

Такой шаг связан с безвизовым режимом, который Беларусь ввела для граждан 80 стран, прибывающих через Национальный аэропорт Минск. Кроме того, воздушные суда будут осуществлять пограничный контроль, следующих из нашей страны.

При этом внимание представителей погранведомства к гражданам России и Беларуси, которые следуют этими рейсами, осуществляться не будет. Отметки о пересечении границы пассажирам не поставят.

Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси:

"В отношении граждан Беларуси и России пограничный контроль осуществляться не будет. Они могут проследовать по документам, удостоверяющим личность и посадочным талонам на тот или иной рейс. В одном и другом направлении".

Официальное уведомление белорусский МИД получил 21 апреля. И, как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, новый порядок, по заверению российской стороны, не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусов и россиян.