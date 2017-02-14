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Романтический праздник поддержали и в зоопарке
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14 Февраля 2017 15:26

Романтический праздник поддержали и в зоопарке

"Сладкую парочку" среди обитателей выбирают через голосование в Интернете. Из претендентов - сине-желтые ара, крокодиловые кайманы и карликовые игрунки. В лидерах пока семья попугаев. В эти минуты подводят итоги романтической акции. Апартаменты победителей украсят праздничными гирляндами. Влюбленных ждут и угощения.  

  

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