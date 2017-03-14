Робота-спасателя презентовали школьники на республиканском конкурсе "Техноинтеллект"

14 Марта 2017 18:40

Свои авторские научные разработки показала молодежь из разных регионов. Более 200 работ представили в сфере энергетики и электроники, информационных, интеллектуальных систем, авиации и архитектурного макетирования. Некоторые разработки можно сразу использовать в производстве.

Во время форума в столице проведут мастер-классы по современным компьютерным технологиям. А победители конкурса представят свои проекты на международном уровне.