17 Февраля 2017 15:21

Жалуются на резкий запах в минском метро. Многие пассажиры ощущали его на станциях "Грушевка", "Институт Культуры" и "Парк Челюскинцев". Как объяснили в подземке, появился он из-за окрашивания бетонных плит в тоннелях. Работы проводят ночью и, пока они не завершены, неприятный запах может сохраниться и в выходные.