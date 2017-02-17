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Резкий запах в минском метро
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17 Февраля 2017 15:21

Резкий запах в минском метро

Жалуются на резкий запах в минском метро. Многие пассажиры ощущали его на станциях "Грушевка", "Институт Культуры" и "Парк Челюскинцев". Как объяснили в подземке, появился он из-за окрашивания бетонных плит в тоннелях. Работы проводят ночью и, пока они не завершены, неприятный запах может сохраниться и в выходные.

  

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