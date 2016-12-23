Резиденция Деда Мороза открылась в историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

24 Декабря 2016 21:21

Резиденция самого главного новогоднего персонажа открылась в историко-культурном комплексе "Линия Сталина".

К традиционному наряду праздничного героя добавилась и армейская атрибутика - каракулевый воротник и шапка с красной звездой. Для всех гостей новогоднего торжества были организованы развлечения на свежем воздухе. Желающие могли пострелять в импровизированном тире. У любителей зимних забав была возможность покататься с горки на тюбингах. Самых маленьких посетителей Дед Мороз, конечно же, встречал сладкими подарками. И традиционно не обошлось без хоровода вокруг праздничной елки.

Двери резиденции Деда Мороза будут открыты до 14 января 2017 года. Каждый день гостей ждет праздничная программа и сказочные персонажи. Также все желающие смогут отправиться и на экскурсию по историко-культурному комплексу.