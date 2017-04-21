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Рев моторов наполнил столичные улицы
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23 Апреля 2017 13:30

Рев моторов наполнил столичные улицы

Байкеры со всей страны съехались на открытие мотосезона. Колонна мотоциклистов проследовала от улицы Притыцкого до проспекта Победителей.

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