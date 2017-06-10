Ретроралли в столице собрало 50 редких экипажей со всего мира

12 Июня 2017 15:44

Экскурсию по времени на колесах можно было совершить в столице во время ретроралли. Оригинальный парад собрал 50 редких экипажей со всего мира: от советских "Волг" и "москвичей" до уникальных моделей Mercedes и Chevrolet всех поколений. Кстати, все автомобили в исправном техническом состоянии. Не скорость, а элегантное движение они демонстрировали во время традиционного ретропарада.

Ретрокары собираются в центре столицы уже десятый год подряд. И с каждым годом границы одного из самых зрелищных автомарафонов расширяются. В этом году к параду присоединились коллекционеры из Украины, Литвы, Латвии, Финляндии и Испании.