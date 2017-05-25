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Республиканский молодежный форум проходит в Минске
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25 Мая 2017 15:30

Республиканский молодежный форум проходит в Минске

Он объединил несколько десятков школьников со всей страны - лидеров общественных объединений, участников детских и молодежных советов. Они презентуют свои идеи, а также обсуждают перспективные проекты во время дискуссий. В программе форума - работа интерактивной выставки, экскурсии и деловые встречи.

По итогам мероприятия примут резолюцию. Она должна упрощать процесс реализации социально значимых проектов школьников.

  

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