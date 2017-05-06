Решить все проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии

6 Мая 2017 09:09

Напомним, что они будут работать сегодня в столице и областях до полудня. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющих делами. Номера телефонов - сейчас на вашем экране. Прямые линии также проведут некоторые министерства и ведомства.