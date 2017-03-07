Решить спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий

7 Марта 2017 18:40

Звонков от граждан ждут представители власти. Решить бытовые проблемы и спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они и в эту субботу, 11 марта, в столице и Минской области.

В мэрии жителей города выслушает исполняющий обязанности первого заместителя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов.

В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Олег Плавский. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями, вопросами и проблемами можно каждую субботу.