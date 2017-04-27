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Решить проблемы можно каждую субботу с 9 утра до полудня
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28 Апреля 2017 07:07

Решить проблемы можно каждую субботу с 9 утра до полудня

В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии.

Ответят на все волнующие вопросы заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Номера телефонов - сейчас на вашем экране. Очередная прямая линия пройдет и в эту субботу, 29 апреля.

  

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