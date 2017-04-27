Решить проблемы можно каждую субботу с 9 утра до полудня

28 Апреля 2017 07:07

В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии.

Ответят на все волнующие вопросы заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Номера телефонов - сейчас на вашем экране. Очередная прямая линия пройдет и в эту субботу, 29 апреля.