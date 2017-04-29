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Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии
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29 Апреля 2017 09:29

Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии

Напомним, что они будут работать сегодня до полудня. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Прямые линии также пройдут в некоторых министерствах и ведомствах.

  

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