Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии

29 Апреля 2017 09:29

Напомним, что они будут работать сегодня до полудня. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Прямые линии также пройдут в некоторых министерствах и ведомствах.