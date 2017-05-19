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Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии
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19 Мая 2017 12:12

Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии

Напомним, что они работают каждую субботу в столице и областях с девяти утра и до полудня. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Очередная связь пройдет и завтра.

  

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