Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии

19 Мая 2017 12:12

Напомним, что они работают каждую субботу в столице и областях с девяти утра и до полудня. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Очередная связь пройдет и завтра.