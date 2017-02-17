Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии
Общество
RSS
Решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

18 Февраля 2017 09:26

Решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии

Они продолжат работу в Минске и областях. Задать вопросы можно до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Прямые линии пройдут также в некоторых министерствах и ведомствах.

  

Другие новости

Резкий запах в минском метро Рэзкі пах у мінскім метро 17.02.2017 15:21 / Общество Резкий запах в минском метро
В выходные - снег с дождем У выхадныя - снег з дажджом 17.02.2017 08:08 / Общество В выходные - снег с дождем

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =