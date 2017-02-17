Решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии

18 Февраля 2017 09:26

Они продолжат работу в Минске и областях. Задать вопросы можно до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Прямые линии пройдут также в некоторых министерствах и ведомствах.