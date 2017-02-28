Решить личные бытовые проблемы и спорные вопросы предлагают во время прямых линий

28 Февраля 2017 15:28

Звонков от граждан ждут представители власти. Решить личные бытовые проблемы и спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они и в эту субботу, 4 марта, в столице и Минской области.

В мэрии жителей города выслушает управделами Мингорисполкома Анна Мательская. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9:00 до 12:00.

В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет первый заместитель губернатора Игорь Макар. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями, вопросами и проблемами можно каждую субботу.