Решена судьба двухвековых зданий в усадьбе "Лошица"

5 Апреля 2017 15:24

Памятники архитектуры восстановят за счет бюджета. Бывшие производственные корпуса включены в инвестпрограмму этого года. Подробности в сюжете Елены Бормотовой.

Здания, которые условно называют комплекс пивоварни, входят в склад усадебно-паркового ансамбля "Лошица". При владениях Любанского это были производственные корпуса, складские помещения и дом акцизного чиновника. Существовало еще несколько подсобных помещений, однако они сохранились только в инвентарях.

Со стороны современной улицы Чижевских был главный вход в усадебный комплекс, который обозначался вратами. В XVIII столетии здесь появились первые производственные корпуса. Их возводили из дерева. Через столетие комплекс перевели в кирпич. Сегодня сохранились три здания, каждый из которых включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.

В XX столетии здесь размещалось и садоводческое учебное заведение. После войны в эти помещения переехал штаб партизанского движения. Вероятно, тут же находилась и школа НКВД. На долгое время один из бывших производственных корпусов стал домом для десятков семей. Надстроенный второй этаж - это бывшие квартиры. Дом расселили уже в 2000-х. Реставраторы и историки провели архитектурно-археологические измерения и историко-библиографические исследования. С 13 года комплекс продавали на аукционах. Планировалась, что здесь будет четырехзвездочный отель. Покупателя не нашли. Расширяли функциональность - и опять безрезультатно. Сейчас приняли решение - восстанавливать памятники архитектуры будут за государственные средства. Здания передают на баланс "Минского наследия"".

Сейчас идет разработка проекта. Его должны утвердить в Мингорисполкоме и одобрить на научно-методическом совете в Министерстве культуры. До конца года проект будет готов к реализации. Предполагается, что здесь появится сразу несколько разнопрофильных учреждений - ЗАГС, кафе и ресторан, выставочные площадки.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Беларуси:

"До нашего времени сохранилось очень много промышленных центров. И это мы видим на улице Октябрьской -нынешний завод "Кристалл". Это когда-то была, кстати, бывшая бисквитная фабрика. Там тоже был винокуренный и дрожжевой завод. Сохранились чертежи и тоже возможно восстановление этого комплекса".

Подобный тип промышленной архитектуры люди обычно воспринимают как ненужные, отслужившие здания. Для специалистов это в первую очередь национальная ценность, которой следует дать новую жизнь. Памятники исследованы архитекторами. Их интеграция в современное городское пространство достаточно перспективна в разных сферах деятельности - от ресторанного бизнеса до организации культурных проектов. А объединение бывших производственных помещений в общий исторический план натурально выливается в новый туристический маршрут.