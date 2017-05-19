Репортаж мнений "от мала до велика" о занятиях в 9 утра смотрите в "Главном эфире"

19 Мая 2017 21:25

Более 80% школ готовы с нового учебного года начинать занятия в 9 утра. Это в интервью нашему телеканалу сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко.

Вопрос уже проработан в каждом регионе. Стоит отметить, в школах, в которых дети учатся в 2 смены, первый звонок прозвучит, как и раньше, в 8:30. Есть и обязательное условие: все занятия должны завершиться не позже половины восьмого вечера. Такие нормы действуют и сейчас.

Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Беларуси: "Если речь идет о младших классах, о тех учениках, которых приводят родители, мы по-прежнему, конечно, просим лично сопровождать таких детей в школу, и этих детей в школе будет ждать учитель. Как сегодня есть дежурный администратор, дежурный учитель, так он будет и тогда, когда школа будет начинать занятия чуть позже".

Кроме того, в Министерстве образования отмечают: по действующим санитарным нормам, оптимальным временем начала занятий в школах всегда было 9:00. Дадим ли детям еще поспать, и что думают они сами? Смотрите большой репортаж мнений "от мала до велика" в это воскресенье в "Главном эфире" в 20:30.