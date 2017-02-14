Рентген для поездов

14 Февраля 2017 15:07

Первый в Беларуси железнодорожный сканирующий туннель установлен на станции "Брест-Северный". Умная система просвечивает лишь составы с грузом, причем во время движения, причем только вагоны, машинист не подвергается рентген-излучению. На анализ одного поезда уходит около 15 минут. Общая стоимость инвестиций в разработку китайской компании - 5, 5 млн долларов.

Юрий Сенько, председатель государственного таможенного комитета Беларуси: "В том ракурсе Великого шелкового пути, который сегодня нам очень интересен, мы как транзитная страна должны иметь подобную технику. Очень хорошие разрешительные способности всех приборов, которые позволяют нашему эксперту видеть мелочи, детали, которые важны сегодня при принятии решения о том, стоит ли останавливать этот поезд, стоит ли вскрывать грузовое помещение и стоит ли вообще замедлять процесс транзита по территории нашей страны".

Современный инспекционно-досмотровый комплекс установлен, в первую очередь, для выявления контрабанды. Следующий планируется построить в Молодечно.