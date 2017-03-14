Ремонт дорожной сети столицы и Минской области планируют закончить до конца апреля

14 Марта 2017 15:23

За это время ответственные службы проведут генеральную уборку дорог, залатают ямы после зимы и нанесут разметку. Сейчас в Минске уже восстановили почти 13 тысяч квадратных метров покрытия. За ситуацией на дорогах следит Ян Пашкевич.

Вода и резкие перепады температуры - такие "дорожные вирусы" сразу открывают в асфальте места с "ослабленным иммунитетом". Реконструкцией дорожного полотна после зимы в столице занимаются сразу 12 ремонтных бригад. Первыми залатают главные магистрали столицы, чтобы скорее приступить к восстановлению дорожной разметки.

Кроме того, улицы Одинцова, Казинца, Академическую и Логойский тракт покроют защитным слоем сларисила. Участки дорог, которые обработали по этой технологии в прошлом году, в нынешнем не требуют даже косметического ремонта. Таким образом защитный слой берет на себя всю нагрузку, а асфальт остается нетронутым.

Кроме такой интенсивной "лечебной терапии" дороги столицы и области ждет и масштабная сухая, а затем влажная уборка.

Вот такой промышленный пылесос убирает главные магистрали Минской области. Вдоль дорог можно видеть много песка, который здесь остался после сезона снегопадов, а потому всего за день такая машина убирает около 6 тонн мусора.

После зимы былую форму утратили и железные дорожные ограждения. Чтобы придать им свежести, на конструкциях обновляют краску, а местами и полностью заменяют старые борта на современные оцинкованные, которые уже не требуют ежегодного ухода.

Обновленный вид обретут и остановочные пункты, дорожные знаки, светофоры. Закончить генеральную уборку на дорогах в центральном регионе планируют до конца апреля. Потом дорожные службы приступят к сезонному капитальному ремонту дорожного полотна.