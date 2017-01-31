Ремесло, вдохновленное природой

31 Января 2017 18:56

Направления искусства, которые позволяют не только воплощать творческие идеи, но и приносят пользу, сегодня популярны среди школьников. Скульптуры из дерева и панно из деревянных опилок. Такой своеобразный эко-арт развивает пространственное мышление и мелкую моторику. Изделия юных мастеров из Минска выставляют на зарубежных выставках. Тонкости творческого процесса - в материале Александры Кавелич.

Образы исторических лиц, любимых кино- и мультперсонажей - здесь олицетворяют в деревянных панно и скульптурах. В руках маленьких мастеров - учеников столичного Дворца детей и молодежи - дерево буквально оживает.

Секреты ремесла изучают уже с 10 лет. Такой вид творчества помогает детям развивать пространственное мышление и мелкую моторику.

Объемные образы олицетворяют в разных техниках. Начинают с геометрической резьбы. Такой способ самый простой. Но позволяет переносить на дерево самые замысловатые узоры и орнаменты.

А эти панно создают из окрашенных деревянных опилок. Автор особой техники - учительница Елена Есис - необычный материал для творчества нашла случайно.

Создают панно методом аппликации. На основу из картона клеем наносят эскиз, потом засыпают его опилками. Чтобы образ получился насыщенным по цвету, процедуру повторяют несколько раз.

Авторы оригинальных изделий - постоянные участники творческих конкурсов и выставок, в том числе и международных. Необычные панно уже увидели в Чехии, Польше и даже Японии.