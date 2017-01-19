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Реконструкция набережной Свислочи сделана на 50 процентов
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19 Января 2017 15:33

Реконструкция набережной Свислочи сделана на 50 процентов

Новый вид набережной Свислочи жители столицы смогут оценить в июне. Реконструкция сделана на 50 процентов. Сейчас строители укрепляют береговую линию и прокладывают инженерные сети. Прежде всего обновляют зону вдоль реки Свислочь, а это почти четыреста метров. Участок от Острова мужества и скорби до улицы Богдановича. Кстати, в скором времени один из самых известных объектов набережной - водное кафе - вернется на свое место.

По плану реконструкции, былой архитектурный стиль набережной сохранят. Пешеходную зону расширят примерно на метр. Ее украсят фонарями, уличной мебелью, клумбами и зелеными насаждениями, похожими на те, что сегодня размещены в Троицком предместье.

  

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