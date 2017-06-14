Рекламный мусор во дворах, подъездах, на остановках. Как бороться?

14 Июня 2017 21:12

Есть ли реальная польза от листовок, как бороться с назойливым и незаконным спамом? Как и кто клеит в городе? Материал Алексея Мартиненка.

Движения, отработанные до автоматизма. Кажется, они могут это делать с закрытыми глазами. Да только большинство местных жильцов как раз за то, чтобы глаза их не видели, во что превращаются уютные дворики и стены домов.

Характерная картина для всех дворов, несмотря на то, что специальные доски для объявлений есть у каждого подъезда. В борьбе за чистоту неравнодушные стучат даже в двери своих депутатов.

Неуловимые вредители оставляют на заборах и столбах только горы рекламного мусора, который два раза в неделю отскребают и отмывают рабочие.

Мастера скребка и щетки, кстати, частенько встречают на улице своих "работодателей" - нелегалов. Но запреты и просьбы не действуют.

У каждой городской структуры свой фронт работ. Сотрудники коммунальных служб снимают объявления с водосточных труб и фасадов домов. Минсктранс ответственный за автобусы, троллейбусы и трамваи. Ремавтодор - за остановки, Мингорсвет за столбы.

Вроде все просто: в специально отведенных местах клеить можно, в других - нельзя. Однако даже сами компании, предоставляющие услуги по размещению рекламы, прямо у себя на сайте, в рекламных же целях обещают завалить весь город вашими самыми лучшими окнами или курсами по йоге.

Другие коллеги-конкуренты предпочитают придерживаться закона. Хотя бы по телефону.

Приворожу-заворожу, диплом напишу и порчу наведу. Бороться с ними сложно: ведь даже начинающему экстрасенсу для рекламы не понадобится ничего сверхъестественного - только ручка и бумага. Некоторые объявления мало того что расклеены в запрещенных местах, так еще и противоречат рекламному законодательству страны.

Алексей Герасимчик, заместитель гендиректора по идеологической работе ГО "Минское городское жилищное хозяйство": "Часто это просто какие-то фирмы-однодневки, даже не индивидуальные предприниматели, а физические лица, которые потом найти и как-то разобраться очень тяжело".

Однако вызов бумажному беспределу бросить можно. Ведь на каждом таком объявлении есть самое главное - номер телефона. Стоит только позвонить. Хотя бы в милицию.