Регулярными покупателями "Е-доставки" в Минске являются около 190 тысяч семей

22 Марта 2017 22:26

Почти 35 тысяч человек преклонного возраста и инвалидов являются постоянными покупателями "Е-доставки" в Минске. Это около 30 % от всех пользователей в интернет-сервисе в столице. Сегодня такого рода услуги являются важным дополнением в социальном обслуживании маломобильных граждан и становятся все более доступными, предлагая широкий ассортимент товаров и привлекательные цены для всех жителей страны. Есть ли товары, которые пока нельзя купить в Интернете? Выяснял Дмитрий Титов.

Регулярными покупателями "Е-доставки" в Минске в настоящее время являются около 190 тысяч семей, из них 35 тысяч - люди преклонного возраста и инвалиды, около 30 - многодетные семьи. Получается, что маломобильные граждане, т.е. те, кому трудно или невозможно добраться даже до ближайшего магазина, составляют сегодня около 30 % покупателей интернет-гипермаркета.

Подтверждением важной миссии онлайн-сервиса служит множество благодарственных отзывов самих покупателей "Е-доставки". Например, постоянным пользователем сервиса стала Анна Александровна Любимова.

Сегодня "Е-доставка" обслуживает не только Минск, но и 370 сельских населенных пунктов Минского района. Наиболее активными покупателями интернет-сервисов становятся люди, которым физически сложно попасть в магазины, например, многодетные мамы с детьми, люди преклонного возраста и инвалиды, а также жители населенных пунктов, где вообще нет или недостаточно стационарных магазинов. Несмотря на широчайший ассортимент, который сегодня предлагает "Е-доставка" своим покупателям, некоторые очень важные для них товары пока остаются недоступными.

Дочернее предприятие "Е-доставки" сервис "ГиперМолл" уже в течение нескольких месяцев бесплатно доставляет продукты питания, не требующие специальных условий хранения, т.е. все, кроме мясных и молочных продуктов, овощей и фруктов, а также широкий ассортимент промышленных товаров, в любую точку Беларуси. Абсолютно во все города, а также в крупные деревни покупки привозят курьеры "ГиперМолла" прямо на дом покупателям. А жители небольших деревень получают заказы в ближайшем к ним отделении Белпочты. Доставка товаров во всех случаях бесплатна.

А с 19 марта "Е-доставка" начала работу в Витебске. Товар привозят в течение 2 часов с момента оформления заказа. В ближайшие две недели этот сервис станет доступен еще в 132 населенных пунктах Витебской области. А до конца 2017 года "Е-доставка" охватит все города и крупные деревни страны. Таким образом, благодаря "Е-доставке" и "ГиперМоллу" у жителей белорусской глубинки появляется возможность приобретать товары в ассортименте, доступном минчанам в столичных гипермаркетах, и при этом по очень низкой цене. Также прорабатывается возможность до конца года охватить сервисом "Е-доставка" жителей даже маленьких деревень.

Развивая онлайн-торговлю, Евроопт делает доступным современный торговый сервис с широким ассортиментом товаров и привлекательными ценами для всех жителей страны. В компании убеждены - покупки должны приносить удовольствие и улучшать качество жизни людей.