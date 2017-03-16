Редкую для Беларуси птицу заметили столичные бердвотчеры

16 Марта 2017 15:33

Белощекая казарка приземлилась в Лошицком парке. По словам специалистов, скорее всего, это первый случай, когда пернатая пожаловала в нашу столицу. Миграционный путь птицы проходит мимо нашей страны, поэтому для бердвотчеров это отличная возможность сделать редкие кадры.



