Развитие малых городов обсудили на выездном заседании президиума Совмина

23 Мая 2017 19:00

Внимание к развитию регионов, жизни людей в глубинке - общая тенденция, которую Беларусь разделяет давно. О развитии малых городов, регионов на примере Орши говорят сегодня на выездном заседании президиума Совмина. Правительство готовит план первоочередных мер по восстановлению района. Сейчас его обсуждают в Оршанском райисполкоме с участием местной власти Витебского региона, депутатов и руководителей предприятий.

В районе много градообразующих производств, которым сегодня нужна модернизация и грамотный план для продвижения новой продукции. До заседания правительство в полном составе побывало на четырех предприятиях Орши и ближайших населенных пунктов - Барань и Балбасово. Среди них - "Сладкая страна", "Авиаремонтный завод", "Техника связи" и "Манули гидравлис". Промышленным гигантам, среди которых и инструментальный завод, сегодня необходима полная перезагрузка производств. У правительства есть свое видение по выходу их на рентабельную работу. В плане - 93 пункта. Но открыт он и для предложений.

Как отмечено сегодня, в Оршанском районе необходимо решать проблему неэффективно используемых свободных промышленных площадей, а также делать ставку на открытие новых производств малого бизнеса, создание новых рабочих мест и развитие АПК.