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Разрешить проблемные ситуации помогают и прямые телефонные линии
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24 Марта 2017 07:06

Разрешить проблемные ситуации помогают и прямые телефонные линии

Они продолжаются в столице и областях.

Задать вопросы можно каждую субботу c 9 утра до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Номера телефонов - сейчас на вашем экране. Очередная прямая линия пройдёт и завтра, 25 марта.

  

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