Разрешить проблемные ситуации помогают и прямые телефонные линии

24 Марта 2017 07:06

Они продолжаются в столице и областях.

Задать вопросы можно каждую субботу c 9 утра до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Номера телефонов - сейчас на вашем экране. Очередная прямая линия пройдёт и завтра, 25 марта.