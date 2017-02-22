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Разработать полезные идеи за 48 часов
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22 Февраля 2017 18:41

Разработать полезные идеи за 48 часов

Участники необычного социального проекта презентовали план по реализации своего замысла. Среди значительных разработок - электронные помощники, инклюзивная музыкальная студия и проект реабилитации больных после инсульта.

Перспективные идеи получат поддержку инвесторов и будут участвовать в республиканском конкурсе социальных проектов.

  

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