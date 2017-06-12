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Разгрузка грузовиков с белорусской гуманитарной помощью Украине уже закончена
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12 Июня 2017 19:00

Разгрузка грузовиков с белорусской гуманитарной помощью Украине уже закончена

Ее состав формировался - исходя из рекомендаций Красного Креста.

Именно на его базу прибыла наша колонна. Далее специалисты международной организации доставят груз до конечной цели. Красный Крест имеет эксклюзивное право - пересекать линию разграничения, а именно туда отправится две трети груза. Всего почти 60 тонн товаров с пометкой "Сделано в Беларуси" отгрузили под Киевом. Затем специалисты сформируют новые колонны, которые и доставят комплекты людям, живущим в зоне конфликта. Произойти это должно в течение месяца.

Решение о предоставлении гуманитарной помощи Украине было принято на встрече глав государств в Гомельской области. Разговор между Александром Лукашенко и Петром Порошенко состоялся 26 апреля на мероприятии, посвященному 31-й годовщине чернобыльской трагедии.

  

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