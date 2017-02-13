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Разговор с председателем Государственного комитета по имуществу Беларуси
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12 Февраля 2017 21:39

Разговор с председателем Государственного комитета по имуществу Беларуси

Все нюансы нового документа прямо сейчас обсудим с председателем Государственного комитета по имуществу Беларуси Андреем Гаевым (видео). 

  

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