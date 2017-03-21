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Разговор на языке, который объединяет наши души
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22 Марта 2017 08:08

Разговор на языке, который объединяет наши души

Поистине воодушевляющая и добрая акция прошла накануне в столице.

В своеобразный диалог из стихов вступили более сотни белорусов. Поводами для встречи стали Всемирный день поэзии и Всемирный день людей с синдромом Дауна. Прочесть произведения любимых авторов вместе с солнечными малышами организаторы акции пригласили и ведущих Белтелерадиокомпании.

К слову, День человека с синдромом Дауна 21 марта в мире отмечают неслучайно. Дата символична, поскольку синдром Дауна связан с тремя копиями 21-й хромосомы.

  

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