Равнодушие чиновника любого уровня к проблемам людей недопустимо

31 Мая 2017 19:18

Сегодня об этом заявил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко во время выездного приема граждан в городском поселке Вороново. Жителей района волновали в основном вопросы трудоустройства, ремонт домов, перепланировка жилых помещений и благоустройство дороги в агрогородке Бенякони. Большинство вопросов Сергей Ровнейко взял на личный контроль.

Сергей Ровнейко, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по Гродненской области: "Недопустимо, когда на уровне районной или исполнительной власти, на уровне руководителя организации, предприятий допускается просто равнодушное отношение к нуждам людей, или еще более недопустимо, когда доводится до какого-то противостояния. Это в нашей стране пресекается, и вот такое отношение к людям будет жестоко, я не побоюсь этого слова, караться".

На этой неделе выездные приемы граждан Администрацией Президента также пройдут в Брестской и Минской областях. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполкомов.