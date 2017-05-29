Распространение борщевика в столице и Минской области остановлено

30 Мая 2017 15:20

Распространение инвазивного растения - борщевика - в столице и Минской области остановлено. Бурьян с ядовитыми зонтиками агрономы ежегодно обрабатывают накануне цветения. Борются разнообразными способами - как химическими смесями, так и с применением ноу-хау технологий.

Главное - вовремя успеть, ведь один куст может дать около ста тысяч семян. Юлия Токарь отправилась в Пуховичский район на борьбу с главным летним бурьяном.

Пока зеленое растение не раскрыло свои ядовитые зонтики, специалисты выходят на охоту. Надо успеть обработать борщевик химическими смесями до его цветения. Охватить большую площадь за небольшой промежуток времени помогают квадроциклы.

Растение размножается очень быстро - один куст может дать около 100 тысяч семян.

Прежде чем бороться с инвазивным растением, необходимо специальное обмундирование. Костюм предохраняет от ядовитого сока, очки - от ядовитого пара.

И если изначально борщевик Сосновского культивировали как высокоурожайное кормовое растение, то сегодня вредный бурьян вытесняет традиционные виды и наносит серьезный урон аграриям.

Только в Минской области борщевик захватил почти 300 гектаров площадей. Сейчас бурьян уничтожают в Логойском, Минском и Пуховичском районах. В остальных распространение вредного растения удалось остановить.

В столице также удалось остановить распространение борщевика. В первую очередь за счет своевременных превентивных мер.

Что касается личных подворий, то хозяева должны сами следить за их надлежащим состоянием. За несвоевременное скашивание ядовитого растения частным лицам и организациям грозит штраф.