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Расчеты МЧС северного региона ведут подрыв льда на реках
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6 Марта 2017 14:30

Расчеты МЧС северного региона ведут подрыв льда на реках

В Лиозненском районе река Ордышевка разлилась и залила низководный железобетонный мост длиной 6 м и 30 метров грунтовой дороги возле деревни Кучинщина. Максимальный уровень воды - 1 м.

Транспортное сообщение с населенным пунктом затруднено, однако жизнеобеспечение населения не нарушено. В Кучинщине живут 7 человек. До магазина, почты, ФАПа местные жители могут добраться через подвесной мост.

Для предотвращения ледовых заторов и облегчения прохождения воды в реках северного региона расчеты МЧС ведут подрыв льда. Спасатели ведут мониторинг гидрологической обстановки.

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разлив-в-Лиозненском-районе_1-900-600.jpg

  

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