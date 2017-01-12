11 Января 2017 15:30

Расчет через единый клик - с 15 января подавать данные со счетчиков воды опять можно будет через Интернет. Раньше такая услуга была доступна на сайте komplat.by, пока портал не закрыли в связи с переходом к единой системе расчета за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующая строка появится в едином расчетно-информационном пространстве в подразделе "Коммунальные платежи". Таким образом, сведения по счетчикам воды можно будет подавать через инфокиоски, банкоматы, мобильное приложение, сайт или, как и ранее, через телефонный звонок.

Кстати, расчет за воду за январь будут осуществлять уже по новым тарифам - 83 копейки за кубометр. Таким образом, население будет оплачивать почти 75 % стоимости этой коммунальной услуги.