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Раритетные калькуляторы, компьютеры и даже первый советский прототип современного смартфона
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12 Января 2017 15:28

Раритетные калькуляторы, компьютеры и даже первый советский прототип современного смартфона

Все это можно увидеть в музее советской вычислительной техники. Он расположен в Мядельской гимназии номер один. Экспозиция насчитывает более 200 моделей. Увидеть экспонаты смогут не только ученики района, но и дети, которые отдыхают в лагере "Зубренок", а также туристы Нарочанского края.

Такой музей единственный в нашей стране. Аналоги можно увидеть в Соединенных Штатах Америки, России, а также в Бельгии.

  

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