Раритетные калькуляторы, компьютеры и даже первый советский прототип современного смартфона

12 Января 2017 15:28

Все это можно увидеть в музее советской вычислительной техники. Он расположен в Мядельской гимназии номер один. Экспозиция насчитывает более 200 моделей. Увидеть экспонаты смогут не только ученики района, но и дети, которые отдыхают в лагере "Зубренок", а также туристы Нарочанского края.

Такой музей единственный в нашей стране. Аналоги можно увидеть в Соединенных Штатах Америки, России, а также в Бельгии.