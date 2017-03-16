Ранний приход весны вызвал первый в этом году случай укуса клеща

16 Марта 2017 18:45

К медикам за помощью обратился ученик одной из минских школ. По словам эпидемиологов, виной всему ранний приход тепла. Однако единичный случай - не повод бить тревогу. Пик активности вредных насекомых ожидается в мае. Чтобы избежать укусов клещей, медики рекомендуют правильно одеваться на прогулку в парках и лесах. Одежда должно быть с длинными рукавами, плотными манжетами. Если клещ все же укусил, надо обязательно обратиться к врачу.