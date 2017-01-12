Раненую молодую рысь спасти не удалось

11 Января 2017 15:16

История, за которой следили все неравнодушные белорусы, к сожалению, закончилась печально. Раненую и истощенную молодую рысь, которая пришла за помощью к людям в Городокском районе, спасти не удалось.

Животному пытались помочь и в Витебском зоопарке. Но 8-месячная самка рыси была слишком слаба, почти не передвигалась. Трудно было поставить точный диагноз и проводить лечение. Перелом задней лапы, парализованная часть тела и повреждения челюсти. В зоопарк лесную кошку привезли работники Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. А обнаружила рысь жительница деревни Веремеевка во дворе своего дома. Трудно сказать, откуда взялись такие травмы. Маловероятно, что в результате наезда машины.