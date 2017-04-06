Работы по восстановлению леса в Минской области продолжатся до конца апреля

6 Апреля 2017 15:35

В планах - восстановить около семи тысяч гектаров зеленых насаждений. Почти четверть всех лесных посадок уже сейчас осуществляется по финской технологии: используют материал с закрытой корневой системой. Его высаживают именно с землей. Соответственно, такие саженцы лучше приживаются и не болеют.

Кроме того, в питомниках лесхозов выращивают и декоративные культуры для населения. Покупателям предлагают саженцы и сеянцы садовых кустов и деревьев.