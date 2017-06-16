Общество
16 Июня 2017 18:43
Работники столичной медицины получили почетные грамоты и звание "Отличник здравоохранения Беларуси"Сегодня работники столичной медицины накануне профессионального праздника получили почетные грамоты и звание "Отличник здравоохранения Беларуси". Благодаря преданной работе людей в белых халатах в Минске с каждым годом улучшается демографическая ситуация и качество оказания медицинских услуг.
Кстати, система здравоохранения Минска до 2020 года полностью перейдет в электронный формат. Продолжится выдача электронных рецептов, появятся электронные амбулаторные карточки пациента. Получит развитие и система электронной очереди, которую уже имеют 69 учреждений.
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