Главная>>Общество>>Работники столичной медицины получили почетные грамоты и звание "Отличник здравоохранения Беларуси"
Общество
RSS
Работники столичной медицины получили почетные грамоты и звание "Отличник здравоохранения Беларуси"
Скачать Поделиться

16 Июня 2017 18:43

Работники столичной медицины получили почетные грамоты и звание "Отличник здравоохранения Беларуси"

Сегодня работники столичной медицины накануне профессионального праздника получили почетные грамоты и звание "Отличник здравоохранения Беларуси". Благодаря преданной работе людей в белых халатах в Минске с каждым годом улучшается демографическая ситуация и качество оказания медицинских услуг.

Кстати, система здравоохранения Минска до 2020 года полностью перейдет в электронный формат. Продолжится выдача электронных рецептов, появятся электронные амбулаторные карточки пациента. Получит развитие и система электронной очереди, которую уже имеют 69 учреждений.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 17 июня Прагноз надвор'я на 1 чэрвеня7 16.06.2017 15:35 / Общество Прогноз погоды на 17 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =