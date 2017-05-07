Работники отрасли связи, телевидения и радио отмечают сегодня профессиональный праздник

7 Мая 2017 09:04

Именно 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил первый в истории сеанс связи. Белтелерадиокомпания уже более 45-ти лет готовит профессиональные кадры и более 10-ти лет работает школа телеведущих. С теплом и улыбкой вспоминала свою работу в эфире диктор белорусского радио и телевидения во время онлайн-конференции на сайте tvr.by.

Лариса Гринько, диктор радио и телевидения, 1990-2000 гг.:

"Всех сотрудников нашей замечательной сферы поздравляю с профессиональным праздником. Да, сегодня времена меняются, но телевидение меняется в соответствии со временем - оно становится более ярким, интересным, насыщенным. Я думаю, что на нашем медиапространстве есть место всем: и печатным СМИ, и радио, и, разумеется телевидению и, конечно же, развивающемуся интернет-вещанию".

Текстовую версию, а также видеотрансляцию онлайн-конференции можно найти на сайте tvr.by, YouTube-канале Агентства телевизионных новостей и в социальных сетях.