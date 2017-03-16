Работники коммунальной службы и Зеленстроя убирают город после зимы

16 Марта 2017 15:22

Благоустройство, уборка мусора, обрезка деревьев и подготовка к сезонным посадкам. Вскоре город украсят 2 тысячи кленов, берез и ясеней. В каждом районе появятся и юбилейные цветочные композиции. Когда установится теплая и сухая погода, на очереди будут и покрасочные работы. Как столица меняется с наступлением весны - расскажет Александра Кавелич.

Эти ясени украшают столичную улицу Филимонова. Пышные ветки почти касаются троллейбусных линий, поэтому для безопасности транспортного движения деревьям придают новый образ. Особая стрижка изменит и эстетичный вид оживленной магистрали. В роли стилистов - работники Зеленстроя.

Чтобы не навредить деревьям, крону формируют обязательно до появления первой листвы. Место обрезки закрашивают специальным составом, чтобы обезопасить дерево от повреждений и болезней.

Формовочную обрезку ясеней обычно проводят раз в пять лет. Чтобы придать кроне аккуратный вид и выразительную форму, используют специальные приспособления - вот такие воздушные секаторы.

Вдоль столичных улиц, а также в парках и скверах в этом году высадят 2 тысячи кленов, берез и ясеней. Сейчас готовят и места посадки для кустов, а также многолетних растений.

Восстановленный вид приобретают не только главные проспекты и парки столицы, ведется и благоустройство дворовых территорий. Во время субботников убирать мусор и прошлогоднюю листву работникам коммунальных служб помогают и сами жильцы.

Как только установится солнечная погода, начнется и покраска уличного оборудования - прежде всего, на детских площадках. Где необходимо, заменят урны для мусора и скамейки. Обязательно в каждом районе города высадят цветы. В этом году клумбы будут особыми - тематическими. Все-таки Минску - 950!