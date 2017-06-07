Работа по трудоустройству граждан должна быть планомерной и индивидуальной

7 Июня 2017 19:19

Сегодня об этом на выездном приеме заявил помощник Президента Василий Герасимов. 70% обращений касались именно поиска рабочих мест. Выездной прием состоялся в Белоозерске неслучайно - проблема трудоустройства особенно остро стоит в Березовском и Кобринском районах. В регионе на учете в центрах занятости состоит более 6,5 тысячи безработных. И хотя число вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 2 раза, пока спрос превышает предложение.