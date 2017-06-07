Главная>>Общество>>Работа по трудоустройству граждан должна быть планомерной и индивидуальной
Общество
RSS
Работа по трудоустройству граждан должна быть планомерной и индивидуальной
Скачать Поделиться

7 Июня 2017 19:19

Работа по трудоустройству граждан должна быть планомерной и индивидуальной

Сегодня об этом на выездном приеме заявил помощник Президента Василий Герасимов. 70% обращений касались именно поиска рабочих мест. Выездной прием состоялся в Белоозерске неслучайно - проблема трудоустройства особенно остро стоит в Березовском и Кобринском районах. В регионе на учете в центрах занятости состоит более 6,5 тысячи безработных. И хотя число вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 2 раза, пока спрос превышает предложение.

 

Другие новости

Прогноз погоды на 8 июня Прагноз надвор'я на 8 чэрвеня 07.06.2017 15:43 / Общество Прогноз погоды на 8 июня
Прогноз погоды на 7 июня Прагноз надвор'я на 7 чэрвеня 06.06.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =