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Рабочая группа, созданная по поручению Администрации Президента, посетила предприятия в Вилейке
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28 Февраля 2017 19:02

Рабочая группа, созданная по поручению Администрации Президента, посетила предприятия в Вилейке

Сегодня рабочая группа, созданная по поручению Администрации Президента, посетила ряд предприятий в Вилейке. Специалисты выслушали проблемы предпринимателей, связанные с надзорной деятельностью контролирующих организаций. Основной посыл бизнесменов - уменьшить количество проверок и длительность их проведения. Кроме того, производственники отмечают дублирование функций контролирующих органов. А также отсутствие единых подходов в нормативной базе проверяющих структур. К примеру, директор Вилейского комбикормового завода заострил внимание на разных требованиях санслужбы и МЧС к расстоянию, на котором от производственных зданий должны складироваться бытовые отходы. Самые рациональные и перспективные предложения отразятся в указе Президента о контрольно-надзорной деятельности. Обсуждение проблемных вопросов продолжится до 20 марта и на национальном правовом интернет-портале pravo.by.

  

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