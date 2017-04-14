Пятый фестиваль "Пасхальный кулич" в этом году стал межконфессиональным

18 Апреля 2017 19:23

К волонтерам проекта БРСМ "Доброе сердце" присоединились Митрополит Минский и Заславский Павел и католический епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий. Площадкой фестиваля стал храм-памятник Всех святых в Минске. Все участники проекта сначала посадили клены, а затем украсили их пасхальными яйцами. Эта церемония напомнила Владыке события более чем 30-летней давности на Святой Земле.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Я вспоминаю свои молодые годы, когда мне довелось нести послушание в Иерусалиме. Там была и сохраняется традиция: весной школьники, дипломаты, представители церквей специально совершают поездки за город и высаживают деревья. Я не только в землю посадил, но и в своем сердце росток обязательно посадил. Это привязывает, это объединяет людей".

Митрополит принял участие и в мастер-классе по изготовлению пасхальных украшений. После чего вместе с епископом они оценили авторские куличи и писанки от Союза молодежи. А заключительным этапом фестиваля стал межконфессиональный открытый диалог на тему "Церковь и молодежь".

Юрий Кособуцкий, епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии: "Всегда, когда мы имеем возможность такого диалога, когда мы имеем возможность общего решения вопросов, когда имеем возможность посмотреть на чудесные произведения, которые делает наша молодежь, - это важное дело в сохранении наследия нашего народа".

Помимо открытого микрофона, высказать свое мнение можно было с помощью анкеты. Результаты - отношения к религии, вере молодого поколения - подведет молодежная лаборатория социсследований Союза молодежи.