Общество
17 Февраля 2017 19:50
Пять детских садов появятся в Минской области до конца года
Создание дошкольных учреждений обсудили сегодня в Минском облисполкоме. Будет продолжена информатизация учебных заведений и их присоединение к проекту "Электронная школа". Развиваться будут инклюзивное образование, профильное обучение и профориентация. Особое внимание - поддержке школьных инициатив и талантливых учащихся.
Сегодня отметили и лучших в областной системе образования. Это Дзержинский и Несвижский районы. Победителей выбрали также в номинациях "Лучшая гимназия", "Лицей" и "Учреждение профессионально-технического образования".
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