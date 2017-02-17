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Пять детских садов появятся в Минской области до конца года
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17 Февраля 2017 19:50

Пять детских садов появятся в Минской области до конца года

Создание дошкольных учреждений обсудили сегодня в Минском облисполкоме. Будет продолжена информатизация учебных заведений и их присоединение к проекту "Электронная школа". Развиваться будут инклюзивное образование, профильное обучение и профориентация. Особое внимание - поддержке школьных инициатив и талантливых учащихся.

Сегодня отметили и лучших в областной системе образования. Это Дзержинский и Несвижский районы. Победителей выбрали также в номинациях "Лучшая гимназия", "Лицей" и "Учреждение профессионально-технического образования".

  

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