Путешествовать по Беларуси в визуальном формате

23 Декабря 2016 18:55

Заглянуть в Каменецкую башню или Брестскую крепость, попасть в Лидский замок или рассмотреть под микроскопом Борисо-Глебскую церковь. Теперь путешествовать по Беларуси можно, не покидая Минск, правда, в визуальном формате! Завтра, 24 декабря, в столице откроется первая галерея с башнями, дворцами, соборами, костелами, которые отличаются от своих прототипов только размером. Увидеть можно даже те культовые строения, от которых остались руины или гравюры. Среди них и Кревский замок 14 века или Дворец Румянцевых - Паскевичей в свои лучшие годы. Кстати, во время экскурсий можно встретить зарю, например, в Беловежской пуще.

Соборы и дворцы для галереи сначала моделируют на компьютере в 3D. После некоторых деталей печатают в объемном формате, а другие изготавливают из дерева или пластика. Пока в музее 15 достопримечательностей, в перспективе их станет более почти чем в 5 раз.