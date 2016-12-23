Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Путешествовать по Беларуси в визуальном формате
Общество
RSS
Путешествовать по Беларуси в визуальном формате
Скачать Поделиться

23 Декабря 2016 18:55

Путешествовать по Беларуси в визуальном формате

Заглянуть в Каменецкую башню или Брестскую крепость, попасть в Лидский замок или рассмотреть под микроскопом Борисо-Глебскую церковь. Теперь путешествовать по Беларуси  можно, не покидая Минск, правда, в визуальном формате! Завтра, 24 декабря, в столице откроется первая галерея с башнями, дворцами, соборами, костелами, которые отличаются от своих прототипов только размером. Увидеть можно даже те культовые строения, от которых остались руины или гравюры. Среди них и Кревский замок 14 века или Дворец Румянцевых - Паскевичей в свои лучшие годы. Кстати, во время экскурсий можно встретить зарю, например, в Беловежской пуще.

Соборы и дворцы для галереи сначала моделируют на компьютере в 3D. После некоторых деталей печатают в объемном формате, а другие  изготавливают из дерева или пластика. Пока в музее 15 достопримечательностей, в перспективе их станет более почти чем  в 5 раз.

 

Другие новости

Внимание! Тонкий лед! Увага! Тонкі лёд! 23.12.2016 15:25 / Общество Внимание! Тонкий лед!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =