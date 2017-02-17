Пункт пропуска "Лоша-Шумскас" стал международным

17 Февраля 2017 09:02

Через него пересечь границу граждане всех стран, кроме пешеходов, смогут круглосуточно. Незарегистрированный в Беларуси транспорт пропустят только с удостоверением ввоза на него. Как ожидается, международный статус пункта "Лоша-Шумскас" позволит снизить нагрузку в "Каменном Логе".