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Пункт пропуска "Лоша-Шумскас" стал международным
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17 Февраля 2017 09:02

Пункт пропуска "Лоша-Шумскас" стал международным

Через него пересечь границу граждане всех стран, кроме пешеходов, смогут круглосуточно. Незарегистрированный в Беларуси транспорт пропустят только с удостоверением ввоза на него. Как ожидается, международный статус пункта "Лоша-Шумскас" позволит снизить нагрузку в "Каменном Логе".

  

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