Пункт пропуска "Лесная-Рудавка" расширил свои возможности

28 Апреля 2017 21:39

Пункт пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе расширил свои возможности - теперь туристы могут свободно пересекать здесь границу как пешком, так и на велосипеде. Одними из первых возможностью воспользовались маршалок Подлясского воеводства Ежи Лещинский, а также мэр приграничного города Августова. Вместе с председателем Гродненского облисполкома они открыли новый туристический маршрут. Новый формат пункта пропуска уже вызвал скачок интереса со стороны зарубежных гостей: более 2 000 заявок получили в Гродно на безвизовый визит только на эти выходные.

Сегодня же в польском городе Августове стороны подписали рамочное соглашение и одобрили дорожную карту развития приграничного сотрудничества между Гродно и Подлясским воеводством. Речь идет о новых туристических и экономических проектах, а также инвестиционном сотрудничестве.